Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Милонов зачитал рэп и призвал певцов «следить за базаром»

Дата:
категория: ИСКУССТВО

Виталием Милоновым, российским парламентарием, был размещен музыкальный клип, где он зачитывает рэп в поддержку певцов, выступления которых отменяются во многих городах РФ.

В начале видео народный избранник сидит в парикмахерской и узнает новости о том, что в стране задерживают рэп-певцов. Он хочет разобраться с этой проблемой, поэтому садится в автомобиль и направляется в депутатскую приемную. Милонов также поет, что не является позером или носителем пропаганды, однако против бессмысленного запрета музыкантов.

Депутат призвал рэперов не петь о наркоманах и людях с нетрадиционной ориентацией. Он отметил, что они и дальше могут выступать перед публикой, но должны при этом «следить за базаром». В конце Милонов разрывает бумажку об отмене очередного концерта рэп-исполнителей.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Сталлоне опубликовал видео боксерского спарринга с Де Ниро
  2. Российская фигуристка Медведева снялась в художественном фильме Канады
  3. Составлен список лучших зарубежных сериалов года для просмотра в выходные

Эти новости могут вас заинтересовать

Чемпион мира по боксу снялся в музыкальном клипе Виталия Гогунского

Остров Новая Голландия откроется в конце августа

Учительница выиграла миллион рублей в популярной телеигре

Названа победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках