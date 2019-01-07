Милонов зачитал рэп и призвал певцов «следить за базаром»

Виталием Милоновым, российским парламентарием, был размещен музыкальный клип, где он зачитывает рэп в поддержку певцов, выступления которых отменяются во многих городах РФ.

В начале видео народный избранник сидит в парикмахерской и узнает новости о том, что в стране задерживают рэп-певцов. Он хочет разобраться с этой проблемой, поэтому садится в автомобиль и направляется в депутатскую приемную. Милонов также поет, что не является позером или носителем пропаганды, однако против бессмысленного запрета музыкантов.

Депутат призвал рэперов не петь о наркоманах и людях с нетрадиционной ориентацией. Он отметил, что они и дальше могут выступать перед публикой, но должны при этом «следить за базаром». В конце Милонов разрывает бумажку об отмене очередного концерта рэп-исполнителей.