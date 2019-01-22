Мединский прогнозирует победу «Т-34» над «Пиратами Карибского моря» по сборам

Владимир Мединский, руководитель Министерства культуры РФ, считает, что кинокартина «Т-34» сможет обогнать последних «Пиратов Карибского моря» по сборам в стране.

По словам министра, за первые январские недели в кинотеатрах РФ побывали свыше 21 000 000 человек, то есть почти один миллион в сутки. Он добавил, что практически 70 процентов всей кассы смогли собрать российские киноленты, к примеру, «Т-34» заработал свыше 2-х миллиардов рублей. Согласно его прогнозам, эта лента сможет обогнать многие голливудские фильмы и занять 2-е место по сборам среди отечественных картин.

Глава ведомства также отметил, что лидерам российского проката на текущий день удалось собрать свыше 5 миллиардов рублей. Мединский заявил, что министерство продолжит работать над тем, чтобы в кинотеатрах было как можно больше отечественных фильмов самых разнообразных жанров.