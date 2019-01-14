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ИСКУССТВО

Критики назвали «Рому» лучшим фильмом на Critics’ Choice Awards

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категория: ИСКУССТВО

В США состоялось ежегодное мероприятие Critics’ Choice Awards, в рамках которого кинокритики назвали ленту «Рома» лучшим фильмом прошлого года.

Данная картина, снятая Альфонсо Куароном, смогла выиграть сразу в четырех номинациях, в том числе «Лучший режиссер». Эксперты также выбрали лучший блокбастер 2018 года – им оказалась «Миссия невыполнима: Последствия», главную роль в которой исполнил Том Круз. В жанре комедий лидирующую позицию занял фильм «Безумно богатые азиаты».

Критиками были также оценены телевизионные и онлайн сериалы. Например, лучшей драмой был признан телепроект «Американцы», который закончился прошлой весной спустя шесть сезонов. Лучшей комедией эксперты посчитали «Удивительную миссис Мейзел».

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