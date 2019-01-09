Королевская гвардия Великобритании исполнила «Богемскую рапсодию» группы Queen

В Великобритании Королевской гвардией была исполнена композиция «Богемская рапсодия» музыкального коллектива Queen в честь получения одноименной картиной награды «Золотой глобус».

Концерт состоялся в столице Англии неподалеку от Букингемского дворца. Фильм удостоился премии как лучшая драматическая кинолента 2018 года. В ней рассказывается история становления легендарной группы, однако основное внимание сконцентрировано на ее лидере – Фредди Меркьюри, который скончался в 1991 году.

Песня «Богемская рапсодия» была впервые исполнена группой около 44 лет назад. Хоть она значительно отличалась от типичной музыки тех годов, однако смогла быстро завоевать популярность. Впоследствии эту композицию нередко начали называть одной из лучших песен за всю историю человечества.