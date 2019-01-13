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ИСКУССТВО

Кинооператоры США опубликовали список лучших фильмов XX века

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категория: ИСКУССТВО

Операторы кино из США решили составить список из 100 лучших кинолент, выпущенных в двадцатом веке. Рейтинг был размещен на интернет-портале их официального сообщества.

На 1-е место неожиданно попала кинокартина «Лоуренс Аравийский», снятая в 62-м году Фредди Янгом. Эксперты заявили, что она создавалась в крайне экстремальных условиях: в Иордании, где стояла ужасная жара, а самый близкий источник воды находился более чем в двухстах километрах от места съемки.

Следующую строчку занял «Бегущий по лезвию», так как Ридли Скотту удалось почти идеально передать атмосферу мрачного и безысходного будущего человечества. На 3-м месте оказалась военная драма «Апокалипсис сегодня», в которой Фрэнсис Коппола показал, во что может превратить человека война.

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