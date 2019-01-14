HBO назвал дату премьеры финального сезона «Игры престолов»

На страничке популярного американского канала HBO в «Твиттере» появилась информация о том, что выход финального сезона телешоу «Игра престолов» состоится 14 апреля 2019 года.

В посте с данными сведениями был также размещен новый тизер заключительного сезона. Он был снят режиссером Дэвидом Наттером, сумевшим три года назад получить «Эмми» за съемку одной из серий проекта. К тому же он руководил созданием трех эпизодов данного сезона. Всего канал планирует показать шесть серий, продолжительность каждой из которых составит более одного часа.

Впервые на экранах телевизоров сериал был показан 8 лет назад. Он базируется на произведении Джорджа Мартина под названием «Песнь льда и пламени». Ему удалось моментально привлечь к себе огромное количество зрителей благодаря оригинальному сюжету и огромному бюджету.