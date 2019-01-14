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ИСКУССТВО

Фильм «Т-34» возглавляет российский прокат вторую неделю подряд

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категория: ИСКУССТВО

Вот уже на протяжении двух последних недель картине «Т-34» удается возглавлять кинопрокат в России. На сегодняшний день фильму удалось собрать кассу в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Согласно истории, рассказанной в ленте Алексея Сидорова, молодой танкист Ивушкин попадает в плен к нацистам в годы Великой Отечественной войны. Однако он мирится со своей участью и совершает побег на легендарном танке Т-34, собрав вокруг себя новый экипаж. Затем он вступает в схватку с немецкими асами, возглавляемыми Клаусом Ягером.

Уже за первый уик-энд нового 2019 года картине удалось заработать свыше 700 000 000 рублей. Вторую строчку по сборам заняла еще одна отечественная кинолента – «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

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