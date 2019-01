Ежегодно Антарктида теряет в шесть раз больше льда, чем 40 лет назад

В период с 1979 по 2017 год ежегодная потеря массы льда в Антарктиде увеличилась в шесть раз согласно исследованию, опубликованному сегодня в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвене (UCI), Лаборатории реактивного движения NASA и Утрехтского университета в Нидерландах также обнаружили, что ускорение таяния ледников привело к поднятию глобального уровня моря более чем на полдюйма за это время.

«Это всего лишь вершина айсберга, так сказать. Поскольку ледяной покров Антарктики продолжает таять, мы ожидаем, что в ближайшие столетия уровень моря поднимется еще сильнее», – отметил ведущий автор исследования Эрик Ригно, заведующий кафедрой Науки о системе Земли в UCI и заслуженный профессор Дональда Брена.

Для этого исследования Ригно и его коллеги провели самую всеобъемлющую оценку оставшейся массы антарктического льда. Она охватывает четыре десятилетия и восемнадцать регионов. Исследовательская группа изучила 176 бассейнов и все прилегающие острова.

Методы, использованные для оценки баланса ледяного покрова, включали сравнение накоплений снега во внутренних бассейнах с выбросом льда ледниками на линиях их заземления, где ледяные куски оказываются в океане и отделяются от дна. Необходимые данные были получены из аэрофотоснимков с весьма большим разрешением, сделанных на высоте около 350 метров в рамках операции IceBridge, проведенной NASA. Исследователи также использовали спутниковую радиолокационную интерферометрию, полученную от нескольких космических агентств, и серию спутниковых снимков Landsat (данная миссия была начата в 1970-х годах).

В результате команда определила, что в отрезок времени между 1979-м и 1990-м годом Антарктида ежегодно лишалась в среднем 40 гигатонн льда. С 2009 по 2017 год она начала терять около 252 гигатонн в год.

За последние четыре десятилетия темпы таяния ледников резко возросли. С 1979 по 2001 год этот показатель в среднем составлял 48 гигатонн в год. В период с 2011 по 2017 год он резко увеличился на 280 процентов до 134 гигатон в год.

Ригно отметил, что одним из ключевых выводов проекта является оценка вклада Восточной Антарктиды в общие потери массы льда за последние несколько десятилетий.

«Сектор Уилкс-Лэнд, расположенный в Восточной Антарктиде, в целом, всегда играл важную роль в данном процессе. Даже в 1980-х годах потери льда в этом регионе были значительными. Вероятнее всего, он более чувствителен к изменению климата, чем мы считали ранее. Это важная информация, так как в нем содержится больше льда, чем во всей Западной Антарктиде и Антарктическом полуострове вместе взятых», – отметил специалист.

Он добавил, что участки, которые теряют значительные массы льда, примыкают к теплой океанской воде.

«Поскольку потепление климата и истощение озонового слоя приведут к увеличению температуры мирового океана, эти сектора будут и дальше способствовать повышению уровня моря в Антарктике в ближайшие десятилетия», – заявил Ригно, который также является старшим научным сотрудником в Лаборатории реактивного движения.