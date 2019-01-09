Дима Билан предложил ввести цензуру в музыке

Выступив на концерте в ОАЭ, Дима Билан, исполнитель из РФ, отметил, что не против того, чтобы в музыке была введена цензура.

По мнению музыканта, в западной эстраде наблюдается настоящий хаос, поэтому в России следует обязательно держаться за традиции государства, чтобы не перейти в итоге в полный «трэш». Он добавил, что нужно создать определенные рамки и специальные структуры должны следить за тем, чтобы эстрадные певцы их не пересекали.

Ранее о необходимости введения цензуры заявлял Михаил Боярский. Согласно его словам все произведения искусства вначале должны осматривать профессиональные деятели культуры, а уже потом показывать их зрителям. В художественные советы необходимо брать только умных и честных людей, дружащих со своей совестью, считает артист.

Ранее певец опубликовал на YouTube свой новый клип «Молния», который уже набрал более 9 миллионов просмотров.