Баста исполнил новогоднее желание своей 18-летней поклонницы

Российский рэп-исполнитель Баста решил лично пригласить на свое московское выступление молодую девушку из Костромской области, которая пожелала на Новый год посетить его концерт.

Желание Маргариты было вывешено на кремлевской елке в виде открытки. Сотрудники прессы увидели ее и показали певцу. Тот сразу же согласился исполнить мечту 18-летней поклонницы. По его словам, он смог дозвониться до матери девушки – они вместе приглашены на концерт, который пройдет в столице России в апреле 2019 года. Музыкант полностью оплатит все расходы.

В Кремле на данный момент стоят две новогодние елки, на которых можно увидеть открытки с желаниями различных людей. Чиновники могут прочитать записки и при возможности исполнить пожелания россиян.