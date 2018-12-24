Завершились съемки продолжения «Чудо-женщины» с Галь Гадот

На официальной страничке популярной киноактрисы Галь Гадот появилась информация о том, что недавно были закончены съемки новой части «Чудо-женщины», которая выйдет в 2020 году.

Напомним, что израильская модель играет главную роль в супергеройской ленте. Актриса отметила, что съемки первой части подарили ей массу приятных впечатлений, но работа над сиквелом оказалась «еще более удивительной». Гадот также добавила, что фильм снимали в нескольких странах и в значительно различающихся друг от друга местах.

Про сюжет фильма известно немногое. Его действия, судя по всему, развернутся в 1984 году, то есть до событий, показанных в «Лиге Справедливости». К тому же в нем снова появится персонаж Стив Тревор (Крис Пайн), который предположительно погиб в первой части.