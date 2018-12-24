Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Завершились съемки продолжения «Чудо-женщины» с Галь Гадот

Дата:
категория: ИСКУССТВО

На официальной страничке популярной киноактрисы Галь Гадот появилась информация о том, что недавно были закончены съемки новой части «Чудо-женщины», которая выйдет в 2020 году.

Напомним, что израильская модель играет главную роль в супергеройской ленте. Актриса отметила, что съемки первой части подарили ей массу приятных впечатлений, но работа над сиквелом оказалась «еще более удивительной». Гадот также добавила, что фильм снимали в нескольких странах и в значительно различающихся друг от друга местах.

Про сюжет фильма известно немногое. Его действия, судя по всему, развернутся в 1984 году, то есть до событий, показанных в «Лиге Справедливости». К тому же в нем снова появится персонаж Стив Тревор (Крис Пайн), который предположительно погиб в первой части.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Дэдпула добавили в трейлер новых «Мстителей»
  2. Раскрыто имя отца Дарта Вейдера
  3. Опубликован первый трейлер новых «Людей в черном»

Эти новости могут вас заинтересовать

Дженнифер Лопес возвращает моду на торчащие из-под брюк стринги

Пес потребовал ласк от зеленобородого музыканта и покорил Интернет

В Интернете опубликован фрагмент фильма Серебренникова «Лето» о Викторе Цое

С Пригожина требуют миллион долларов за хит Валерии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках