YouTube сумел подвести итоги 2018 года в одном видео

Популярный интернет-сервис «Ютуб» сумел подвести итоги текущего года в одном ролике, получившем название YouTube Rewind.

В размещенной записи были продемонстрированы абсолютно все наиболее просматриваемые и обсуждаемые видео, медиа-личности и мемы в уходящем году. В ней, к примеру, можно увидеть несколько музыкальных композиций, относящихся к жанру K-pop, созданному в Южной Корее, а также родстер Tesla, который был запущен в космос SpaceX, мировой турнир по футболу и блоги по готовке различных блюд.

Видео просмотрели свыше 18 500 000 раз за невероятно короткий промежуток времени. Вот только многим пользователям он не понравился. Дело в том, что ему поставили около 750 тысяч лайков, однако число дизлайков уже перевалило за 1,5 миллиона.