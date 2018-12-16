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ИСКУССТВО

YouTube опубликовал самое худшее видео в истории

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категория: ИСКУССТВО

Оказалось, что самый ужасный ролик на YouTube был размещен самим сервисом. В этом видео демонстрируются самые важные события уходящего года по версии видеохостинга.

Запись под названием Rewind 2018, которая публикуется на канале «Ютуб» под конец каждого года, вновь показала пользователям отправление машины в космос компанией SpaceX, свадебное торжество Меган Маркл и Принца Гарри, мировой турнир по футболу, популярные клипы южнокорейских исполнителей и другие популярные мероприятия.

Всего за несколько дней этот ролик набрал свыше 129 миллионов просмотров, однако количество дизлайков у него перевалило за 11 миллионов – это почти в 6 раз больше, чем число лайков. В результате он смог поставить антирекорд сервиса. Пользователи раскритиковали хостинг за то, что он не показал в видео популярных блогеров.

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