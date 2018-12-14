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В ФОКУСЕ

«Яндекс» указал дату смерти Петра Порошенко

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категория: В ФОКУСЕ

Поисковый ресурс «Яндекс» указал дату кончины Петра Порошенко, украинского лидера. При вводе его ФИО в поисковую строку можно было увидеть, что президент мертв уже трое суток.

Согласно поисковику «Яндекс» Порошенко отошел в мир иной 11 декабря из-за неизвестной причины. Нигде не указано, откуда именно были взяты эти сведения. Однако когда на ошибку обратили внимание СМИ, сотрудники компании поспешили исправить данную информацию. Возможно, речь идет о банальной невнимательности работников «Яндекса» или хакерском взломе.

Ранее на официальном портале телеканала CBS News появились ошибочные сведения о том, что скончалась Барбара Буш, экс-первая леди Соединенных Штатов. Некролог был размещен в связи с госпитализацией пожилой женщины. Она действительно умерла, но только через два дня после публикации материала.

Ранее Петр Порошенко дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого назвал войной инцидент в Керченском проливе.

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