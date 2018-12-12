Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе

В ходе беседы с журналистами Fox News лидер Украины Петр Порошенко охарактеризовал происшествие в Керченском проливе как военное действие.

Он напрямую обратился к Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, заявив, что случившиеся события являются настоящей войной, а не временным кризисом или непреднамеренным инцидентом. Порошенко также обвинил российских пограничников, которые провели захват украинцев, в агрессивных действиях по отношению к гражданам другой страны.

В конце прошлого месяца военные суда Украины вошли в российские воды и не стали никак реагировать на запросы российской стороны. В итоге пограничникам пришлось силой задержать нарушителей, открыв по ним огонь и протаранив один из кораблей. По отношению к морякам было открыто уголовное дело. В настоящее время они находятся в московском СИЗО.