«Яндекс» опубликовал список самых популярных фильмов, сериалов и шоу 2018 года

Специалисты «Яндекса» изучили информацию о запросах пользователей за последние 11 месяцев и составили рейтинг наиболее популярных шоу, телесериалов и кинокартин текущего года.

Среди кинолент на 1-м месте оказались «Мстители: Война бесконечности», где супергерои столкнулись с самым опасным противником во Вселенной – безумным титаном Таносом. Затем идет вторая часть «Дэдпула», получившаяся еще зрелищней и смешней оригинала. 3-ю строчку смог занять отечественный фильм «Движение вверх», выполненный в жанре спортивной драмы.

Что касается сериалов, то первые места полностью заняли российские проекты, а именно: «Молодежка», «Мажор» и «Домашний арест». В список популярных телевизионных шоу попали такие передачи как «Холостяк» и «Замуж за Бузову».