Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с шутками про пенсионную реформу

Состоялся выход новогоднего эпизода мультсериала «Возвращение в Простоквашино», в котором авторы пошутили на тему пенсионной реформы, проведенной в Российской Федерации.

Согласно сюжетной линии серии все персонажи активно готовятся к грядущему новогоднему празднику. Но по причине того, что на улице все еще отсутствует снег, младшая сестренка главного героя начала сильно грустить. Дядя Федор решил любыми средствами создать нужную атмосферу дома.

Он попросил почтальона Печкина сыграть роль Деда Мороза на Новый год, но тот сразу же отверг данную идею. По его словам, он уже не дед, так как помолодел на 8 лет, ведь раньше ему до выхода на пенсию оставался год, а теперь гораздо больше – все благодаря пенсионной реформе.