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ИСКУССТВО

В Сети появился трейлер скандальной комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде

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категория: ИСКУССТВО

В Интернете был размещен видеоролик кинокартины «Праздник», снятой Александром Красовским и рассказывающей о праздновании Нового года в Ленинграде во время блокады.

Трейлер комедии был размещен вчера на видеоканале режиссера. В середине этого месяца он отметил, что дебют фильма состоится в «Ютубе» в ночь на 1 января следующего года. Он также добавил, что его знакомые успели предупредить его о том, что Роскомнадзор собирается закрыть показ киноленты на территории Российской Федерации.

В опубликованном ранее синопсисе говорится о том, что кинолента покажет зрителям новогодний праздник у богатой семьи, проживающей в блокадном Ленинграде. Фильм относится к жанру «черной» комедии. Против его показа уже решили выступить некоторые депутаты и культурные деятели.

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