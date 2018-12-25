В Сети появился трейлер скандальной комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде

В Интернете был размещен видеоролик кинокартины «Праздник», снятой Александром Красовским и рассказывающей о праздновании Нового года в Ленинграде во время блокады.

Трейлер комедии был размещен вчера на видеоканале режиссера. В середине этого месяца он отметил, что дебют фильма состоится в «Ютубе» в ночь на 1 января следующего года. Он также добавил, что его знакомые успели предупредить его о том, что Роскомнадзор собирается закрыть показ киноленты на территории Российской Федерации.

В опубликованном ранее синопсисе говорится о том, что кинолента покажет зрителям новогодний праздник у богатой семьи, проживающей в блокадном Ленинграде. Фильм относится к жанру «черной» комедии. Против его показа уже решили выступить некоторые депутаты и культурные деятели.