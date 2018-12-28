В Крыму ФСБ достроила заграждение на границе с Украиной

Представители крымского управления ФСБ сообщили, что в северной области региона было достроено заграждение, находящееся возле границы между Украиной и Россией.

В сообщении также указывается, что ограждение было оснащено современной охранной сигнализацией. Данное сооружение было решено возвести из-за увеличения рисков вторжения диверсантов из Украины на территорию Крыма. Оно также поможет снизить оборот контрабандных товаров.

Протяженность металлического забора составила свыше шестидесяти километров. Оно оснащено несколькими сотнями разнообразных датчиков, в том числе камерами ночного видения, позволяющими следить за границей в темное время суток. Пограничники отмечают, что схожие системы контроля используются в северной части страны и на Дальнем Востоке.

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