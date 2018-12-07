ВМС Украины собираются продолжить ходить через Керченский пролив

Степан Полторак, глава украинского Министерства обороны, отметил, что в случае необходимости ВМС продолжат пересекать Керченский пролив. Он рассказал об этом в рамках недавнего телеэфира.

По словам руководителя ведомства, прямо сейчас суда Украины не пользуются проливом. Однако это не значит, что они навсегда прекратят данную практику, так как это снизит возможности ВМС страны. Он добавил, что использование этого морского пути будет осуществляться в соответствии со всеми международными нормами и стандартами.

В конце ноября несколько боевых судов Украины нарушили границу РФ и начали плыть в сторону пролива. Сначала российские пограничники потребовали их остановиться, а затем насильно задержали украинских моряков и арестовали их.