Александр Кузьмук, экс-глава Минобороны Украины, в рамках телеинтервью сообщил, что страна потихоньку превращается в раздражитель для стран Запада.

Согласно его заявлению они чувствуют, что за последние месяцы Киев начал создавать им немало проблем. Он добавил, что оценить обстановку откровенно крайне сложно, так как она не является положительной. В Европе и США уже показывают усталость от сложностей, возникающих на Украине, и в будущем они вполне могут прекратить поддерживать ее в политическом плане.

В середине текущего месяца отмечалось, что ЕС никогда не вкладывал столь огромное количество средств в иностранные государства, как в Украину. Федерика Могерини, представитель Евросоюза, оценила договор об ассоциации Украины в Европейский союз как излишне амбициозным.

Стоит напомнить, что США выделят ВМС Украины $10 млн после инцидента в Керченском проливе.