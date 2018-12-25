Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Украину назвали раздражителем для Запада

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Александр Кузьмук, экс-глава Минобороны Украины, в рамках телеинтервью сообщил, что страна потихоньку превращается в раздражитель для стран Запада.

Согласно его заявлению они чувствуют, что за последние месяцы Киев начал создавать им немало проблем. Он добавил, что оценить обстановку откровенно крайне сложно, так как она не является положительной. В Европе и США уже показывают усталость от сложностей, возникающих на Украине, и в будущем они вполне могут прекратить поддерживать ее в политическом плане.

В середине текущего месяца отмечалось, что ЕС никогда не вкладывал столь огромное количество средств в иностранные государства, как в Украину. Федерика Могерини, представитель Евросоюза, оценила договор об ассоциации Украины в Европейский союз как излишне амбициозным.

Стоит напомнить, что США выделят ВМС Украины $10 млн после инцидента в Керченском проливе.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Глава Клинцов возместит расходы на поездку детей чиновников в Турцию
  2. В Тольятти зверски убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
  3. Видео: НХЛ назвала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
  4. Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после проигрыша «Локомотиву»

Эти новости могут вас заинтересовать

Знарок проиграл Панарину в шахматы и принес ему кофе

В Крыму два автобуса столкнулись с фургоном, есть пострадавшие

Суд оштрафовал москвича, поднявшего на руки росгвардейца в метро

Уволенную за расизм журналистку NBC позвали на Первый канал

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках