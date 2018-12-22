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В ФОКУСЕ

США выделят ВМС Украины $10 млн после инцидента в Керченском проливе

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категория: В ФОКУСЕ

США собираются выделить украинским военно-морским силам финансовую помощь, размер которой составит 10 000 000 долларов. Данное заявление сделал Роберт Палладино, представитель американского Госдепа.

Работник Государственного департамента США отметил, что выделение денег является ответом на «агрессивные действия со стороны Российской Федерации, совершенные ею в конце ноября в районе Керченского пролива». Эти средства, по мнению Палладино, должны будут повысить мощь ВМС Украины.

Напоминаем, что в конце прошлого месяца российские пограничники силой остановили украинские военные судна, которые незаконно пересекли границу РФ. Трое граждан Украины получили легкие ранения. Сейчас моряки находятся в Москве под арестом.

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