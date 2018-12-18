Ученые: дети страдающих от алкоголизма родителей чаще вступают в брак алкоголиками

Согласно данным нового исследования, проведенного учеными, дети, родители которых имели проблемы с алкоголем, чаще вступают в брак в возрасте до 25 лет, причем за людей, тоже страдающих от алкоголизма. Данная научная работа была составлена специалистами Университета Содружества Виргинии (VCU) и Лундского университета в Швеции.

«Существует много путей, по которым зависимость родителей от алкоголя может перекинуться на их собственных детей. Разумеется, один из самых значимых напрямую связан с генами, которые родители передают своему ребенку. Однако еще один важный путь, который мы рассмотрели в нашей статье, относится к социальной среде», – отметила ведущий автор исследования Джессика Э. Сальватора, доктор философских наук и доцент кафедры психологии Гуманитарно-научного колледжа при VCU.

Исследование под названием «Влияние зависимости родителей от алкоголя на выбор партнеров для брака у детей» было опубликовано в последнем номере журнала Addiction. Оно основано на данных медицинских, юридических и аптечных реестров, в которых указана подробная информация о 1,17 миллионах человек, проживающих в Швеции и родившихся в период между 1965 и 1975 годами.

«Несмотря на то, что в прошлом было проведено немало исследований в этом направлении, все они были ограничены в методологическом плане, включая использование незначительных выборок. Нам удалось воспользоваться шведскими национальными реестрами для более широкого рассмотрения этих вопросов с использованием огромной выборки, включающей в себя более одного миллиона человек», – отметила Сальватора.

Исследователи решили выяснить, может ли расстройство, связанное с употреблением алкоголя и затрагивающее примерно 16 миллионов человек в Соединенных Штатах, повлиять на то, что дети алкоголиков выбирают супруга, имеющего схожую зависимость.

«В предыдущих исследованиях было выяснено, что тот, с кем вы вступите в брак, может сыграть большую роль в развитии ваших проблем с алкоголем. Мы же смогли обнаружить, что выбор партнера для брака не случаен – в действительности люди, которые подверглись высокому риску появления у них зависимости от спиртных напитков (из-за наличия зависимых родителей), в конечном итоге выбирают супруга, способного усугубить этот риск», – добавила специалист.

Исследователи также выяснили, что алкоголизм у родителей значительно увеличивает вероятность того, что их дети вступят в брак в более молодом возрасте.

«Мы обнаружили, что вы женитесь или выходите замуж за человека, который похож на ваших родителей», – заявила Сальватора.

Ученые отмечают, что все эти негативные эффекты значительно усиливаются, если от алкоголизма страдает не один родитель, а сразу два. Большинство из них также сохранялись уже после введения контроля над социально-экономическим статусом родителей. Кроме того, эксперты обнаружили, что дочери больных матерей чаще имеют супругов-алкоголиков.

Исследователи были заинтересованы в их результатах, так как предыдущие работы показали, что формирование и поддержание романтических отношений с «просоциальными» супругами снижает риск развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя.

С практической точки зрения, полученные результаты могут быть использованы клиниками и врачами, работающими с детьми, родители которых страдают от алкоголизма.