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Трейлер четвертых «Мстителей» стал самым просматриваемым в истории

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категория: ИСКУССТВО

Недавно в Сети был размещен первый трейлер киноленты «Мстители: Финал», который смог быстро поставить громкий рекорд, став наиболее просматриваемым за все время существования YouTube.

Всего за 24 часа его просмотрели более 289 000 000 раз. Прошлый рекорд был поставлен предыдущей частью серии. Теперь она находится на второй строчке, а замыкает тройку лидеров трейлер киноадаптации «Короля Льва», набравший 224 000 000 просмотров. В Marvel поблагодарили своих фанатов, назвав их лучшими в мире.

На экранах российских кинотеатров фильм должен будет выйти 25 апреля 2019 года, то есть на неделю раньше, чем в Соединенных Штатах. Он является прямым продолжением «Войны бесконечности», в которой герои проиграли безумному титану Таносу. Теперь им предстоит снова сразиться с ним и попытаться вернуть Вселенной былой вид.

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