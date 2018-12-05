Том Круз рассказал о необходимости дополнительной настройки современных TV

В беспристрастном видео, опубликованном во вторник в социальной сети Twitter, звезда серии фильмов «Миссия невыполнима» предупредил зрителей о том, что настройки, установленные во многих hi-end телевизорах по умолчанию, «делают большинство фильмов похожими на высокоскоростное видео, а не на художественные киноленты».

Решив сделать перерыв в съемках продолжения фильма «Лучший стрелок» (Tog Gun), Том Круз появился в обучающем ролике вместе с режиссером Кристофером Маккуорри и призвал зрителей потратить немного времени на поиск информации в Интернете о том, как изменить настройки в телевизоре.

«Если у вас стоит современный телевизор с экраном высокой четкости, то вы наверняка смотрите фильмы совсем не так, как планировали показать вам их кинематографисты. Однако у вас есть возможность изменить это».

Сглаживание или интерполяция движений – это особая технология, которая искусственно добавляет дополнительные кадры к движущемуся изображению, чтобы предотвратить его размытие. Наибольшую эффективность она демонстрирует при просмотре спортивных передач.

Однако многие в киноиндустрии ненавидят данный эффект, так как он может ухудшить качество изображения у оригинального фильма и изменить его цветовую гамму.

«Он берет любой кинематографический образ из картины и делает его похожим на мыльную оперу, снятую на дешевую видеокамеру», – написала американский режиссер Рид Морано, опубликовавшая ранее петицию, призывающую производителей телевизоров отключить данную опцию в настройках TV.

«Невероятно, но эта технология по умолчанию активирована на всех телевизорах высокой четкости, однако все что она делает – это отнимает стремление к художественному образу у кинематографистов», – добавила режиссер.

Она предложила производителям сотрудничать с вещателями, чтобы их техника могла автоматически определять демонстрацию спортивных передач и активировать соответствующую опцию. В остальное время эта функция, по ее мнению, должна находиться в отключенном состоянии.

В видео, опубликованном во вторник, Круз добавил: «Кинорежиссеры работают с производителями над тем, чтобы изменить способ активации интерполяции движений на современных телевизорах, что даст зрителям больший выбор к тому, когда использовать эту опцию».

Режиссер Маккуорри, который руководил съемками последней на данный момент части «Миссия невыполнима» заявил, что пока что людям нужно самостоятельно искать в Интернете, как выключать сглаживание движений в их телевизорах.