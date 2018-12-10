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ИСКУССТВО

Состоялся выход девятой серии нового «Простоквашино»

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категория: ИСКУССТВО

На видеохостинге «Ютуб» был размещен следующий эпизод нового сезона мультсериала «Простоквашино». Ознакомиться с ним можно на личном канале «Союзмультфильма».

В новой серии, получившей название «Мама и Тама», во главу угла были поставлены отношения между детьми и их родителями. Ссора между ними произойдет, после того как в деревню прибудут отец и мать Федора, которые решат вручить Вере и ее питомцу необычный подарок. Режиссером этого эпизода выступила Евгения Жиркова, которая недавно удостоилась престижной премии в США.

Создатели «Простоквашино» также отметили, что вскоре в сериал будет введен новый персонаж, к которому Печкин начнет испытывать романтические чувства. Однако первый эпизод с героиней появится лишь в 2019 году.

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