Составлен список лучших сериалов 2018 года

На интернет-ресурсе Metacritic, где публикуются отзывы критиков и пользователей о различных продуктах медиа сферы, появился рейтинг лучших сериалов уходящего года.

Лидирующую позицию занял телепроект под названием «Моя гениальная подруга», история которого базируется на одноименной книге Элены Ферранте. Он рассказывает о дружбе двух девушек, родившихся и росших в итальянском городе Неаполь. На 2-м месте оказался комедийный сериал «Барри», в котором рассказывается о киллере-неудачнике, сумевшим найти свое место жизни в театре.

Затем идет драма «Убивая Еву», снятая в Великобритании и базирующаяся на романах Люка Дженнингса. В нем ведется рассказ о девушке Еве Поластри, работающей в MI5 и пытающейся поймать киллера Вилланель.

Ранее журнал Time назвал сериал «Убивая Еву» лучшим многосерийным проектом года.