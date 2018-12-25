Шнуров превратился в свинью и спел предновогоднюю песенку

Сергей Шнуров, солист музыкального коллектива «Ленинград», решил надеть на лицо пятачок свиньи и спеть предновогоднюю песенку, в которой высмеял людей, злоупотребляющих алкоголем.

В размещенном в «Инстаграме» видео исполнитель, надевший на себя бабочку, жилет и маску, станцевал возле украшенной елки и спел о грядущих праздниках, в которых многие наверняка будут злоупотреблять алкогольными напитками. В одном из куплетов он признался, что, скорее всего, нажрется как свинья в эти праздничные дни и будет постоянно поддатым.

Певец также назвал всех поющих «праздник к нам приходит» людей «мудилами» и спрашивает у них, куда он пришел, если никогда не уходил. В финальном куплете Шнуров призвал всех слушателей «выпить за свинство» после наступления Нового года.