Самолет США пролетел над районом учений ВМС России

Воздушное судно ВМС США совершило полет над морской зоной неподалеку от сирийских земель, которая была закрыта для совершения полетов. В ней проводились военные маневры российского ВМФ.

Согласно данным, опубликованным зарубежными авиационными порталами, американский самолет почти на протяжении 60 минут летал вдоль сирийского побережья, рядом с базой Хмеймим и портом Тартус, в которых находятся вооруженные силы Российской Федерации.

Летательное средство США решило проигнорировать предупреждение о том, что данный район закрыт для осуществления полетов. В СМИ отмечают, что американские самолеты уже не в первый раз осуществляют разведывательные операции неподалеку от военных подразделений РФ в Сирии.

Ранее было опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27.