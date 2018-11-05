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В ФОКУСЕ

Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодня вечером был перехвачен американский самолет-разведчик ЕР-3Е Aries российским самолетом Су-27. Многоцелевой российский истребитель был поднят по тревоге для сопровождения воздушной цели.

Как передает источник, пролетая над черным морем американский самолет нарушил зону воздушного пространства, тем самым приблизившись к границе Российской Федерации.

После произошедшего инцидента американские военные пожаловались на опасные маневры со стороны российских летчиков. Заявив, что российское воздушное судно слишком близко пролетело, тем самым подвергая опасности американских пилотов.

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