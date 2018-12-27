Россияне выбрали самых лучших актеров и музыкантов 2018 года

Филипп Киркоров был признан жителями России лучшим исполнителем текущего года, а Сергей Безруков – лучшим киноактером. Опрос был проведен сотрудниками ВЦИОМ.

Согласно опубликованным данным, 10 процентов граждан РФ решили отдать свой голос за Киркорова. На 2-ю строчку попал пианист Денис Мацуев, а на 3-ю – музыкант Николай Басков. В рейтинг смогли также попасть Сергей Шнуров и Алла Пугачева.

За Безрукова проголосовали 8 процентов россиян. Затем идет Константин Хабенский, а на 3-м месте находится Владимир Машков. В опросе также спрашивалось, кто является наиболее популярным писателем. Лидирующую позицию занял Александр Пушкин.