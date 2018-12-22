Раскрыто имя отца Дарта Вейдера

На интернет-ресурсе FanSided вчера появилась новость о том, что в серии комиксов Darth Vader, которая является каноном, было раскрыто имя отца Энакина Скайуокера (Дарта Вейдера).

В первом эпизоде киносаги Star Wars мать Энакина сказала Квай-Гону, что у ее сына нет отца. После этого джедай был уверен, что мальчик был рожден по велению великой Силы. Часть поклонников поверила в это объяснение, но многие были уверены, что у Дарта Вейдера все же был отец. В 25-м выпуске комиксов раскрывается его личность.

Оказалось, что им является император Палпатин, сумевший искусственно создать Энакина в утробе Шми, используя Силу. Фанаты ранее уже выдвигали данную теорию, после того как вышел третий эпизод. К тому же она была детально раскрыта в книге «Дарт Плэгас», вышедшей в 2012 году до покупки Disney вселенной «Звездные войны».