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ИСКУССТВО

Показан новый трейлер фильма «Балканский рубеж»

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категория: ИСКУССТВО

В Сети был размещен новый ролик кинокартины «Балканский рубеж», которая рассказывает о военном конфликте, произошедшем на территории Югославии в 90-х годах прошлого столетия.

Фильм базируется на секретной миссии, проведенной группой специального назначения России. Ей дали задание захватить воздушную гавань Слатина, расположенную в Косово, и сохранять над ней контроль, пока не прибудут подкрепления. Данный аэродром планировали также захватить силы НАТО и сепаратисты из Албании.

Ленту снимает Андрей Волгин. На экранах кинотеатров она должна будет выйти 28 марта следующего года. Информационной поддержкой фильма занимается компания ВГТРК.

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