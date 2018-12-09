Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Опубликован трейлер фильма ужасов о Супермене «ГориЯрко»

Дата:
категория: ИСКУССТВО

В Сети был размещен первый ролик ужастика «ГориЯрко», продюсером которого выступил Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей «Стражи Галактики».

История фильма во многом копирует сюжет о Супермене, однако все же имеет одно разительное отличие от него. Фермерская пара долгое время мечтала о ребенке и в один прекрасный день муж с женой становятся свидетелями падения необычного объекта, оказавшегося капсулой с ребенком. Они начинают воспитывать его как родного сына, который со временем приобретает необычные способности.

В школьном возрасте ребенок-пришелец начинает вести себя все страннее и в конечном итоге нападает на окружающих. Хоть в картине и не говорится, что речь идет о Человеке из стали, но все указывает именно на него. Выход ленты состоится в конце мая следующего года.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Трейлер четвертых «Мстителей» стал самым просматриваемым в истории
  2. Опубликован первый тизер финального сезона «Игры престолов»
  3. YouTube сумел подвести итоги 2018 года в одном видео

Эти новости могут вас заинтересовать

Боно из U2 потерял голос во время выступления в Берлине

В Москве состоялась премьера фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

На Венецианском фестивале собрались культовые режиссеры

Появился новый трейлер фильма «Все деньги мира» без Кевина Спейси

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках