Опубликован трейлер фильма ужасов о Супермене «ГориЯрко»

В Сети был размещен первый ролик ужастика «ГориЯрко», продюсером которого выступил Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей «Стражи Галактики».

История фильма во многом копирует сюжет о Супермене, однако все же имеет одно разительное отличие от него. Фермерская пара долгое время мечтала о ребенке и в один прекрасный день муж с женой становятся свидетелями падения необычного объекта, оказавшегося капсулой с ребенком. Они начинают воспитывать его как родного сына, который со временем приобретает необычные способности.

В школьном возрасте ребенок-пришелец начинает вести себя все страннее и в конечном итоге нападает на окружающих. Хоть в картине и не говорится, что речь идет о Человеке из стали, но все указывает именно на него. Выход ленты состоится в конце мая следующего года.