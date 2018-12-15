Опубликован трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов

В соцсетях было размещено первое видео кинокартины «Союз спасения», рассказывающей о восстании декабристов, произошедшем 14 декабря 1825 года.

Историческая лента выйдет ровно через год и расскажет об одном из наиболее важных событий нашей страны, которое случилось в девятнадцатом веке. Фильм снимает Андрей Кравчук, работавший ранее над «Адмиралом». Основных героев сыграют Леонид Бичевин и Максим Матвеев.

Марина Краснова, руководитель одного из отделов соцсети «Одноклассники», считает, что пользователи не только просмотрят ролик, но и обязательно обсудят его со знакомыми и друзьями, так как восстание декабристов является важным событием в российской истории. Она добавила, что фильм окажется крайне познавательным, а также захватывающим и динамичным.