Опубликован первый трейлер новых «Людей в черном»

В Интернете был размещен первый ролик кинокартины «Люди в черном: Интернэшнл», снимаемой режиссером Феликсом Гэри Греем. Основные роли в нем исполнят Крис Хемсворт и Тесс Томпсон.

Впервые в серии зрители не увидят героя Уилла Смита – агента «Джея». Судя по всему, речь идет о перезапуске франшизы или ее косвенном продолжении. История крутится вокруг молодой девушки, сумевшей найти секретную организацию, контролирующую деятельность инопланетян на Земле. Она соглашается стать ее частью и становится одним из агентов. Ей в напарники попадает нерасторопный агент, который несерьезно относится к своей работе.

В отличие от предыдущих фильмов, действия новой части развернутся не только в США, а почти по всему миру. На экранах кинотеатров его начнут показывать в мае следующего года. В России он выйдет на месяц позднее.