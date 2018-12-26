Опубликован первый трейлер нового хоррора «Мы»

В Сети был размещен первый видеоролик к психологическому ужастику «Мы», который снимает режиссер оскароносного фильма «Прочь» – Джордан Пил.

История кинокартины крутится вокруг обычной американской семьи с двумя детьми. Во время каникул семейство решает отправиться на отдых к морскому побережью. Однако уже через несколько дней их идеальный отпуск превращается в адский кошмар. Ночью в их дом врываются жестокие маньяки, являющиеся их точными копиями.

Незваные гости приготовили массу кровавых издевательств над своими «нормальными» двойниками. Помимо классических пыток их ждут весьма изощренные испытания, в которых нередко фигурируют ножницы. На экранах российских кинотеатров фильм начнут показывать 28 марта следующего года.