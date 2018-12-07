Опубликован первый тизер финального сезона «Игры престолов»

Телеканалом HBO из США был размещен первый видео-тизер финального сезона сверхпопулярного шоу «Игра престолов». Ролик опубликован на «Ютубе», где уже набрал 2,2 миллиона просмотров.

В трейлере, к сожалению, не были продемонстрированы фрагменты из эпизодов. В нем показана только огромная карта, одна сторона которой постепенно покрывается ледяной коркой, а другая – поглощается огнем. Видимо тем самым авторы сериала решили намекнуть на масштабную битву, которая вскоре произойдет между объединенными силами людей и белыми ходоками.

На опубликованных кадрах можно также увидеть фигурки льва, дракона и лютоволка, которые являются знаками враждующих между собой семей. Выход первого эпизода должен будет состояться в апреле следующего года. Данный сезон состоит всего из шести серий, но продолжительность каждой из них составит около двух часов.