Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Опубликован первый тизер финального сезона «Игры престолов»

Дата:
категория: ИСКУССТВО

Телеканалом HBO из США был размещен первый видео-тизер финального сезона сверхпопулярного шоу «Игра престолов». Ролик опубликован на «Ютубе», где уже набрал 2,2 миллиона просмотров.

В трейлере, к сожалению, не были продемонстрированы фрагменты из эпизодов. В нем показана только огромная карта, одна сторона которой постепенно покрывается ледяной коркой, а другая – поглощается огнем. Видимо тем самым авторы сериала решили намекнуть на масштабную битву, которая вскоре произойдет между объединенными силами людей и белыми ходоками.

На опубликованных кадрах можно также увидеть фигурки льва, дракона и лютоволка, которые являются знаками враждующих между собой семей. Выход первого эпизода должен будет состояться в апреле следующего года. Данный сезон состоит всего из шести серий, но продолжительность каждой из них составит около двух часов.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. YouTube сумел подвести итоги 2018 года в одном видео
  2. Том Круз рассказал о необходимости дополнительной настройки современных TV
  3. Шнуров научил лидера группы Rammstein ругаться по-русски

Эти новости могут вас заинтересовать

На «Кинотавре» огласили победителей конкурса короткометражных фильмов

В Севастополе был записан клип в память о жертвах прошлогодней авиакатастрофы Ту-154

Умер известный писатель-сатирик Михаил Задорнов

Барак Обама посмотрит шестой сезон «Игры престолов» раньше актеров

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках