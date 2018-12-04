Опубликован новый трейлер фильма «Капитан Марвел»

На канале киностудии Marvel был размещен еще один видеоролик кинокартины «Капитан Марвел», основную роль в котором исполняет Бри Ларсон.

В данном видео была частично раскрыта история киноленты. Кэрол Дэнверс, американский летчик ВВС, получает суперспособности, встретившись с двумя внеземными расами, ведущими друг с другом войну. Девушке придется научиться контролировать свои новые сверхсилы, чтобы сразиться с могущественным противником. Решить эту задачу будет непросто, так как героиня потеряла свою память.

Съемками фильма руководят Райан Флек и Анна Боден. На экранах кинотеатров в России его начнут показывать в марте следующего года. Он станет двадцать первой лентой, выпущенной по мотивам комиксов Marvel.