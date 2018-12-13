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ИСКУССТВО

На торги выставят одно из последних писем Цоя жене

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категория: ИСКУССТВО

На портале аукциона «Литфонд» опубликовано сообщение о том, что сегодня, 13 декабря, с молотка должен будет уйти выпущенный в 82-м году прошлого столетия коллективом «Кино» оригинальный макет обложки альбома «45».

Данный лот оценили в 300 000 рублей. Соответствующий альбом Виктор Цой и Алексей Рыбин создали вместе с группой «Аквариум». В тот период времени о них мало, кто знал, поэтому выпустить полученный за 3 года материал они смогли только с помощью Бориса Гребенщикова. Альбом включал в себя двенадцать композиций.

Однако гораздо дороже были оценены личные вещи Цоя. Например, на аукцион выставлено последнее письмо певца своей супруге, написанное летом 1990 года. В нем он сообщает, что устал от постоянных гастролей и рассказывает о планах на будущее. Эксперты оценили его в 1 500 000 рублей.

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