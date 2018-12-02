Новый клип Арианы Гранды набрал 50 млн просмотров за сутки

Новое музыкальное видео исполнительницы Арианы Гранде из США, снятое по мотивам песни «thank u, next», смогло побить сразу несколько рекордов видеохостинга «Ютуб».

К примеру, первый миллион просмотров он получил чуть более чем за полчаса, а затем начал быстро преодолевать отметки в пять, десять и пятьдесят миллионов просмотров. Сотрудники портала даже пошутили над тем, что ролик оказался настолько популярным, что привел к поломке интернета.

Всего за 24 часа клип просмотрели более 64 миллионов раз, что помогло ему занять первое место в трендах YouTube, причем не только на родине, но и в ста других странах мира, в том числе и в РФ. К тому же он набрал более 5 миллионов лайков. В видео представлено множество отсылок к известным западным романтическим комедиям. Некоторые моменты даже полностью повторяют сцены из фильмов.