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ИСКУССТВО

Новый клип Арианы Гранды набрал 50 млн просмотров за сутки

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категория: ИСКУССТВО

Новое музыкальное видео исполнительницы Арианы Гранде из США, снятое по мотивам песни «thank u, next», смогло побить сразу несколько рекордов видеохостинга «Ютуб».

К примеру, первый миллион просмотров он получил чуть более чем за полчаса, а затем начал быстро преодолевать отметки в пять, десять и пятьдесят миллионов просмотров. Сотрудники портала даже пошутили над тем, что ролик оказался настолько популярным, что привел к поломке интернета.

Всего за 24 часа клип просмотрели более 64 миллионов раз, что помогло ему занять первое место в трендах YouTube, причем не только на родине, но и в ста других странах мира, в том числе и в РФ. К тому же он набрал более 5 миллионов лайков. В видео представлено множество отсылок к известным западным романтическим комедиям. Некоторые моменты даже полностью повторяют сцены из фильмов.

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