Названы сериалы 2019 года, которые не стоит пропускать

Этот год большинству запомнится тем, что из шоу-бизнеса вылетели такие личности как гендиректор CBS Лесли Мунвес (обвинен в домогательствах), телеведущая Меган Келли (обвинена в расизме), ведущая Розана Барр (обвинена в расизме), звезда «Смертельного оружия» Клейн Кроуфорд (поссорился с коллегами) и актер «Кремниевой долины» Ти Джей Миллер (обвинен в насилии).

Заглядывая в 2019 год, мы уже видим признаки новых проблем и публичных осуждений, так как пользователи не собираются терпеть выходки некоторых личностей, а потому продолжат подавлять плохое поведение через соцсети. Какие тенденции ждут нас в новом году? Мы составили несколько прогнозов.

Ожидайте появления подражателей «Удивительной миссис Мейзел»: успех сериала Amazon, удостоенного Эмми, приведет к тому, что пользователи начнут поспешно искать другие исторические комедии с активной героиней, расхаживающей в необычных нарядах. Но, как и в случае с подражателями проекта «Секс в большом городе» – «Кашемировая мафия» и «Элитное жилье» – новые сериалы потерпят неудачу.

Попрощайтесь с… Какой смысл в «Ходячих мертвецах» без Эндрю Линкольна? Правильно – никакого. Это можно также отнести к «Мистеру Буллу», чьи рейтинги не очень высоки, а тут еще разгорелся скандал с участием его главной звезды – Майкла Уэтерли, которого обвиняют в домогательствах. То же самое относится к «Романовым», «Мыслить как преступник», «Смертельное оружие» и одному из спин-оффов «Морской полиции: Спецотдел».

Падение Оскара: Мало того, что никто не хочет содержать это доисторическое шоу, так его еще и начинают смотреть все меньше людей. Ожидайте нового резкого падения рейтинга на 20 процентов. К тому же Премию «Тони» в последний раз покажут на CBS, так как даже уход Мунвеса не гарантирует ее возвращения на телеканал.

Незрелое «Яблоко»: как минимум 19 сериалов были анонсированы для Apple TV, начиная от возрождения «Удивительных историй» и заканчивая оригинальными проектами от таких именитых деятелей кино как Джей Джей Абрамс, Дэмьен Шазелл, Октавия Спенсер и Риз Уизерспун. В этом году мы могли посмотреть два сериала Apple: «Автомобильное караоке» и «Планету приложений. Однако прошел еще один год, а мы до сих пор не увидели утренний сериал «Уизерспун-Дженнифер Энистон», анонсированный более года назад.

Закат «Игры Престолов»: HBO не станет тянуть, а сделает все быстро – мы увидим черный экран, а потом нам покажут, кто сядет на Железный трон.

Перезапуски оказались на обочине истории: после обескураживающего выступления «Мерфи Браун», а также слабых рейтингов «Уилл и Грейс» и «Частный детектив Магнум», Тим Аллен действительно окажется «Последним настоящим мужчиной».

Байонна следующая? Завоевав Нью-Йорк и Чикаго, Дик Вульф собирается открыть магазин в Байонне (штат Нью-Джерси), а также запустить проекты «Bayonne PD», «Bayonne Med» и «Bayonne FedEx». Во всех трех шоу будет сниматься С. Ипейта Меркерсон.

Мерфи против Раймс. В первом раунде соперничества между Райаном Мерфи и Шондой Раймс, бывших титанов вещательной сети, никто из них все еще не выпустил свои свежие сериалы для потокового сервиса Netflix. Однако Мерфи, скорее всего, победит Раймс с помощью своей грядущей драмы «Ratched», основанной на фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

Проверка на политику идентичности пройдена: Сандра О станет первой американкой азиатского происхождения, которая получила Золотой глобус за сериал «Убивая Еву». Академия кинематографа старается не отставать, а потому наверняка выдвинет кого-нибудь на премию из «Безумно богатых азиатов».

Больше стариков: после успеха «Метода Комински» Чак Лорри планирует продолжить создавать комедии для «старых пердунов», которые будут транслироваться на Netflix.