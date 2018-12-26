Наташа Королева выступила на частной вечеринке в Новокузнецке

Наташа Королева, известная исполнительница из России, недавно посетила город Новокузнецк. Она прибыла в него для участия в концерте, организованном в рамках частной корпоративной вечеринки.

Об этом стало известно из официальной странички певицы в социальной сети «Инстаграм». Она опубликовала на ней свои впечатления от посещения этого отдаленного от Москвы населенного пункта. Ей понравился восхитительный салют, устроенный организаторами, и оказанный ей теплый прием, который был особенно важен, если учесть, что температура воздуха в регионе опускалась до -33 градусов.

Королева также решила поздравить всех своих подписчиков с наступающим Новым годом. В СМИ отмечают, что исполнительница уже бывала в Новокузнецке – в 2015 году она спела на концерте, посвященном дню города.