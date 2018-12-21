Мария Шарапова снялась в клипе Spice Girls на песню «Wannabe»

Известная российская теннисистка Мария Шарапова решила сняться в оригинальном музыкальном клипе вместе с другими девушками из популярного модного журнала Vogue.

На своей страничке в «Твиттере» россиянка написала, что многие девушки смущались во время съемок данного ролика. Сам клип был сделан на композицию «Wannabe», которую исполнили солистки Spice Girls. Спортсменка отметила, что с этой песни стоит начинать каждое утро, так как она дает заряд бодрости на весь день.

Издание Vogue было основано около 126 лет назад и на сегодняшний день является одним из крупнейших журналов о моде на планете. Его издают в двадцати странах мира и с ним сотрудничают многие известные модели, фотографы и писатели.