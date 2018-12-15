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ИСКУССТВО

Кит Харингтон попробовал приручить дракона Беззубика в шуточном видео

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категория: ИСКУССТВО

В Интернете был размещен забавный ролик, где киноактер Кит Харрингтон, известный многим как Джон Сноу из «Игры Престолов», якобы участвует в кастинге нового проекта.

В опубликованной записи можно увидеть, как вместе с Харрингтоном на площадке для съемок находится дракон Беззубик, являющийся одним из главных героев серии мультипликационных картин «Как приручить дракона». Актер пытается вжиться роль, кормя волшебное существо лососем и обучая его актерской игре.

Видимо, этот ролик является частью рекламной кампании третьей части серии, в которой Харрингтон подарил своей голос персонажу по имени Эрин. На экранах российских кинотеатров мультфильм покажут в феврале следующего года.

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