Как выжить в «Игре престолов»: менять сторону

Согласно статье, опубликованной в журнале Injury Epidemiology, находящемся в свободном доступе, персонажи популярного сериала «Игра престолов» с большей вероятностью погибнут, если останутся верны своим идеалам, не будут менять сторону при необходимости и окажутся мужчинами.

Исследователи из Университета Маккуори в Австралии, решили проанализировать гибель всех важных персонажей телешоу «Игра престолов» на протяжении семи последних сезонов и обнаружили, что у персонажей больше всего шансов выжить, если они сменят сторону, к примеру, Тирион Ланнистер сначала был верен дому Ланнистеров, а затем перешел к Таргариенам. Риск смерти также увеличивался, если персонаж являлся «низкорожденным» (не был лордом или леди), так как «высокорожденные» умирали с меньшей вероятностью.

Доктор Рейдар Листад, эпидемиолог травматизма из Австралийского института инноваций в области здравоохранения и автор соответствующего исследования, отметил следующее: «Вероятность гибели среди персонажей телесериала крайне высока. К концу седьмого сезона более половины всех героев умерли – 186 из 330 персонажей, причем чаще всего их смерть носила насильственный характер».

«Хоть эти результаты могут и не вызвать удивления у обычных зрителей, однако мы все же определили несколько факторов, которые способны положительно или негативно сказаться на выживаемости персонажа в сериале. Это также позволило нам сделать предположение о том, кто именно окажется победителем в финальном сезоне», – добавил доктор Листад.

Авторы обнаружили, что большинство смертей произошло в Вестеросе (80,1 процента), а наиболее распространенным местом гибели являлся дом. Чаще всего, причиной смерти являлось получение серьезной травмы или ранения, например, в области шеи или головы. Тринадцать персонажей и вовсе были обезглавлены. Только семь смертей произошли от естественных причин на протяжении всех показанных сезонов: Мейстер Эймон и Старая Нэн умерли от старости. Остальные погибли от ожогов (11,8 процента) и отравлений (4,8 процента).

Что касается самых распространенных обстоятельств смерти, то к ним относятся: внезапные нападения (63 процента), боевые действия во время войн (24,4 процента) и судебные казни (5,4 процента).

Вероятность смерти в течение первого часа после дебютного появления на экране составила около 14 процентов. Время выживания персонажей варьируется от 11 секунд до 57 часов и 15 минут. Среднее время выживания составило 28 часов и 48 минут.

Исследователи собрали данные о гибели и выживании 330 персонажей из всех 67 эпизодов семи сезонов «Игры престолов». Они записали данные о социально-демографическом статусе персонажей, включая их пол, социальный статус, тип занятий, религиозную принадлежность и преданность, а также время их выживания и обстоятельства смерти. Эта информация была использована для составления прогнозов о гибели других героев сериала. Ученые сверили все полученные сведения, используя базы данных Internet Movie Database (IMDb) и Game of Thrones Wiki.