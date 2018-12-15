Истребитель Су-27 упал на Украине

Пресс-служба Генерального штаба ВС Украины в социальной сети Facebook на официальной странице сообщила о падении истребителя Су-27. Пилоту выжить не удалось.

Воздушное судно рухнуло в Житомирской области. Истребитель принадлежал украинским ВВС.

Су-27 вылетел в субботу 15 декабря в дневное время суток для совершения планового полета. Полет уже подходил к завершению, пилот готовился к посадке. При заходе в аэродром произошло крушение. Пилоту не удалось катапультироваться. Падение произошло приблизительно в 16:00 по московскому времени.

Информации о других пострадавших и погибших нет. По каким причинам Су-27 не удалось приземлиться в аэропорту, виноват пилот, или техника допустила ошибку, на данный момент не выяснено.

UPD: стало известно имя погибшего пилота, его зовут Александр Фоменко. Как передает источник, у Александра осталась маленькая дочь и жена.

Напомним, 16 октября в результате крушения Су-27 на Украине погибли украинский и американский пилоты.