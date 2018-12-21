Глюкоза опубликовала клип о мужчине-изменщике

Известная исполнительница Глюкоза (Наталья Чистякова) из России решила представить поклонникам свой новый видеоклип, названный певицей «Фэн-шуй».

История этого видео крутится вокруг мужчины «обычной» девушки, роль которой исполняет артистка. Она поет о том, что ее возлюбленный регулярно изменяет ей, однако в действительности она не придает значения похождениям своего бойфренда. Чистякова решила примерить на себе сразу несколько образов в этом клипе и наиболее эффектным стал финальный, в котором Глюкоза предстает перед зрителями в белой шубке и с пятнами крови на лице.

По словам исполнительницы, у этого видео имеется сильная психологическая основа. Все за 48 часов этот ролик просмотрели более 1 миллиона 500 тысяч раз. Правда, лайки поставили всего 2300 пользователей.