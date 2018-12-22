Глацких после фразы «никто не просил рожать» встала в очередь на бюджетную квартиру

Ольга Глацких, свердловская чиновница, сказавшая ранее, что государство ничем не обязано детям, попала в очередь на выдачу субсидии, предназначенной для приобретения жилья.

Оказалось, что она попала в список в конце октября почти сразу же после встречи со школьниками, на которой сказала, что власти не просили родителей рожать их. В прошлом месяце ролик с этим разговором попал на «Ютуб» – он привел к громкому скандалу, из-за чего чиновницу временно отстранили от службы, а ее департамент расформировали. Позднее ее снова приняли на работу в администрацию.

В СМИ отмечают, что Глацких планировала в следующем году получить из регионального бюджета сумму, которая должна была покрыть около 70 процентов от стоимости квартиры. Она попала в очередь, так как ей якобы необходимо жилье, однако в налоговой декларации слуги народа указано, что у нее уже имеются в собственности 3 квартиры, 2 автомобиля, гараж и 2 участка.

Ранее мы писали о том, как свердловская чиновница заявила школьникам, что «государство не просило их рожать».