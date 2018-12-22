Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Глацких после фразы «никто не просил рожать» встала в очередь на бюджетную квартиру

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Ольга Глацких, свердловская чиновница, сказавшая ранее, что государство ничем не обязано детям, попала в очередь на выдачу субсидии, предназначенной для приобретения жилья.

Оказалось, что она попала в список в конце октября почти сразу же после встречи со школьниками, на которой сказала, что власти не просили родителей рожать их. В прошлом месяце ролик с этим разговором попал на «Ютуб» – он привел к громкому скандалу, из-за чего чиновницу временно отстранили от службы, а ее департамент расформировали. Позднее ее снова приняли на работу в администрацию.

В СМИ отмечают, что Глацких планировала в следующем году получить из регионального бюджета сумму, которая должна была покрыть около 70 процентов от стоимости квартиры. Она попала в очередь, так как ей якобы необходимо жилье, однако в налоговой декларации слуги народа указано, что у нее уже имеются в собственности 3 квартиры, 2 автомобиля, гараж и 2 участка.

Ранее мы писали о том, как свердловская чиновница заявила школьникам, что «государство не просило их рожать».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Пользователи Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225
  2. В Германии создают ответ российским «Искандерам»
  3. Минобороны раскрыло сроки поставок модернизированных Ту-160М2

Эти новости могут вас заинтересовать

Опубликовано видео «побега» малыша в подгузнике из детсада в Вологде

Израиль сообщил об ответном ударе на ракетный залп Ирана из Сирии

Биатлонистки сняли свою версию клипа в поддержку стрип-видео ульяновских курсантов

В Москве началась первая воздушная репетиция Парада Победы

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках