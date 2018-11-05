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В ФОКУСЕ

Свердловская чиновница заявила школьникам, что «государство не просило их рожать»

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категория: В ФОКУСЕ

Ольга Глацких, глава отдела, занимающегося молодежной политикой в Свердловской области, при беседе с учащимися одного из учебных заведений Кировграда заявила, что «государство не просило родителей рожать детей».

Когда был затронут вопрос, связанный с нехваткой денег на реализацию молодежных проектов, Глацких сообщила, что у представителей молодежи сформировалось неправильное мнение о государстве. Она добавила, что подрастающее поколение начинает думать, что государство должно им, однако на самом деле долг висит на родителях, так как именно они родили их. По словам чиновницы, все помнят о своих правах, но забывают о существующих обязанностях.

Затем глава департамента отметила, что все родители уверены в талантах и возможностях своих детей и в этом нет ничего плохого, однако им нужно больше вкладывать в их развитие. Государство занимается организацией мероприятий, которые стоят немалых денег, причем заработанные платы у госслужащих «копеечные», поэтому, по мнению Глацких, родителям необходимо совместно с государством помогать детям в раскрытии их потенциала. Высказывание чиновницы моментально вызвало гнев у множества пользователей Сети, которые начали оставлять массу комментариев о том, зачем тогда они платят налоги и идут служить в армию, если государство ничего им не должно.

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